Afrique du Sud/Sénégal: CM 2018 - Aliou Cissé gagne l'avant Afrique du Sud-Sénégal

Et en dépit de "l'étonnement" du board des Reds et des médias anglais qui avaient lancé des cris d'orfraie après sa sélection, Sadio Mané est de retour.

Et dans ce bras de fer avec les Reds, le sélectionneur national a eu un allié de taille, Sadio Mané qui sait l'importance de cette double confrontation pour le devenir du football national et pour lui-même dans sa quête de trophée individuel.

Déclaré forfait pour la rencontre contre l'Afrique du Sud en novembre 2016, Sow était revenu plus tôt que prévu se payant le luxe de marquer un but d'anthologie contre Manchester United en Ligue Europa.

Et pourtant, le même avait confirmé le 10 octobre dernier que l'attaquant sénégalais devait rester six semaines pour revenir sur les terrains, soit vers la dernière semaine du mois de novembre, ce qui lui aurait privé des deux matchs contre l'Afrique du Sud du 10 et 14 novembre.

Alors que la plupart des observateurs étaient dubitatifs ou pensaient carrément à un coup de bluff du sélectionneur national qui l'avait sélectionné alors que l'on disait out pour six semaines, voilà que le club anglais est obligé d'annoncer son retour.

