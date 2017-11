Sénégal: 2/3 des femmes diabétiques sont en âge de procréer

Pour le chef de la division des maladies non transmissibles au ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr Marie Ka Cissé, "au Sénégal, les données de l'enquête nationale sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles (STEPS) réalisée en 2015, ont montré une prévalence nationale de 3,4 %".

"En 2017, 199 millions de femmes sont touchées par le diabète dans le monde et si rien n'est fait le chiffre va passer à 313 millions de femmes d'ici 2041. Le diabète est également la 9ème cause de décès chez les femmes dans le monde" a encore expliqué le médecin.

Le thème retenu cette année : "Femmes et diabète : notre droit à un futur en bonne santé" pose, selon Dr Sarr, "le rôle de pilier que doit jouer la femme dans la prise en charge du diabète en tant qu'épouse et mère même si elle peut être directement concernée".

