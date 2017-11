Sénégal: La FBN Bank, une banque nigériane s'installe à Dakar

First Bank of Nigeria a récemment mené plusieurs acquisitions qui ont renforcé son réseau en Afrique. Parmi ces acquissions, figure ICB devenue FBN Bank Sénégal.

"Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement la mise en service de notre nouveau siège au Sénégal, ni la simple ouverture d'une nouvelle agence, mais aussi notre engagement constant envers le Sénégal et le continent africain. Et cela est hautement symbolique" a expliqué Adesola Kazeem Adeduntan.

Selon le texte, le Directeur général et exécutif de First Bank of Nigeria Limited et ses filiales, Adesola Kazeem Adeduntan a indiqué, à cette occasion, que sa "banque se positionne actuellement comme le premier groupe de services financiers en Afrique sub-saharienne en dehors de l'Afrique du Sud, notamment dans le financement de l'investissement privé, et dans le développement des infrastructures".

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.