Ile Maurice: Partielle au n°18 - Malaise au sein de l'opposition

Nous travaillons pour que notre candidate sorte vainqueur de cet exercice et pour atteindre ce but, nous ne ménageons personne».

D'ailleurs, interrogé, le ministre Mahen Jhugroo, qui laisse le soin à son leader Pravind Jugnauth d'annoncer officiellement s'il y aura ou pas un candidat de l'alliance gouvernementale, soutient que pour l'instant «nou manz pistas nou get sinéma». Selon lui, le gouvernement a d'autres priorités et laisse les partis de l'opposition se quereller entre eux.

À un jour du Nomination Day, prévu demain samedi 4 novembre, il existe un profond malaise au sein des partis de l'opposition. La situation devrait aller de mal en pis, surtout qu'il devient de plus en plus clair que le gouvernement ne compte pas aligner de candidat à la partielle à la circonscription Belle-Rose-Quatre-Bornes (n°18).

