Cote d'Ivoire: Bafing - Le conseil Régional offre du carburant au corps préfectoral et aux FDS

Cet appui du conseil régional nous soulage et nous aide à faire ce travail », a dit le Capitaine Zadi Gomélé Thimotée, représentant le commissaire Tré Prégnon du commissariat de police mixte de Touba et qui a réceptionné le don.

Poursuivant, il a précisé que le soutien en carburant aux forces de sécurité et de défense, a pour objectif de leur permettre de sécuriser les populations et leurs biens. « Le Bafing étant une région frontalière, notre travail de sécurisation est plus complexe.

« Nous tenons à soutenir le corps préfectoral de la région et leur permettre de se déplacer et connaître davantage leur circonscription administrative », a affirmé le Président du conseil régional du Bafing, Diomandé Lassina.

