Sénégal: Diomansy Kamara - "Sadio Mané tient beaucoup à l'équipe nationale"

Dakar — L'attaquant des Lions du football, Sadio Mané, revenu à la compétition plutôt que prévu après sa dernière blessure, "tient beaucoup à la sélection nationale", assure son prédécesseur en équipe nationale, Diomansy Kamara, actuellement chroniqueur sur la chaîne française Canal Plus.

"J'ai pu discuter avec lui pendant un long moment récemment à Liverpool, je peux vous assurer qu'il tient beaucoup à la sélection nationale", a-t-il déclaré dans un entretien avec l'APS.

"Je suis très heureux qu'il ait pu recouvrer la santé et qu'on puisse compter sur lui'" a déclaré Diomansy Kamara, affirmant que l'attaquant des Reds "est un grand atout" pour le Sénégal.

Mané "a une haute idée de l'équipe nationale et je ne suis pas surpris qu'il ait tout fait pour venir jouer ces deux matchs cruciaux contre l'Afrique du Sud (10 et 14 novembre)", a dit l'ancien attaquant, qui a piloté récemment un sujet que Canal Plus a consacré à Sadio Mané à Liverpool.

"D'ailleurs, on a aperçu contre le Cap Vert qu'il n'était pas en pleine possession de ses moyens, mais il a voulu rester sur le terrain pour aider ses coéquipiers", a souligné Diomansy Kamara.

Cela ne doit "pas être évident pour lui" avec les dirigeants de son club au sujet de l'équipe nationale, mais avec Sadio Mané, les Lions sont sûrs de "coller la frousse aux défenseurs adverses", a-t-il indiqué.

Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool (élite anglaise), a déclaré vendredi en conférence de presse miser sur le retour de l'international sénégalais pour le match de samedi de son équipe contre West Ham.

"Il s'est entraîné jeudi pour la première fois avec l'équipe première, il semblait très, très bien. Nous verrons ce que nous ferons avec lui", a confié le technicien allemand.

"Jeudi, il semblait prêt à disputer 20-25 minutes mais nous devons attendre de voir comment son corps va réagir", a ajouté Jûrgen Klopp, qui a contribué à entretenir le flou autour de la disponibilité de son attaquant.

Le 10 octobre dernier, les dirigeants du club anglais avait déclaré l'attaquant sénégalais blessé et indisponible pour six semaines (un mois et demi).