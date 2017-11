Togo: Amical - La sélection des compétitions et le staff technique dévoilés

Attaquants : Agoro Ismael ( Agaza) Agoro Bilal ( AS OTR), Hunlede Ayi Abel ( AS Togo Port), Koudagban Kossi ( ASCK) Tchatakora Abdou Semiou ( Semassi) Ouro-Body Arissou ( Unisport).

Milieux : Nayo Ayeba (AS Togo Port), Novon Efoe ( AS Togo Port), Dada Mensah ( Dyto), Gado Rachidou ( Semassi), Tchadenou Farid( ASCK)

Défenseurs : Donou Kokou ( Semassi), Kové Gilbert ( AS Togo Port), Ayi Djadja ( AS Togo Port), Dogbatsè Junior ( Semassi) Ganke Kokou ( Dyto), Ouro-Nimini Bastou ( Unisport), Ayara Samoudini ( Koroki)

Sous la houlette du sélectionneur Claude Leroy, les Eperviers affronteront l'Ile Maurice et aussi une équipe issue des clubs de compétitions nationales et des coupes.

