Congo-Brazzaville: Troubles au lycée Pointe-Noire 2

Et si le monde était régi par des codes ? Ce sont ces signes et symboles qui nous guident, nous orientent… Plus »

Elaston Achille Guimbi a cependant souligné que « contre toute attente, vendredi, son épouse et son cadet sont venus menacer verbalement les autorités de l'école, notamment le Directeur des études, promettant d'amener l'affaire chez le procureur et nous avons dit que c'était la meilleure solution.

« A notre insu, ils sont rentrés et son fils a désigné les présumés offenseurs. Les élèves ont tenté, par solidarité, de les arrêter. Il y a eu encore une bagarre entre eux et à la même occasion, l'adjudant n'a pas pu contenir la foule qui était encore fâchée et son enfant s'est à nouveau blessé.

Le jeudi donc, l'enfant agressé ne s'est pas présenté dans nos bureaux et moi, en tant que proviseur, suis passé de classe en classe pour réconscientiser les élèves parce que la violence n'est pas autorisée à l'école et partout », a -t-il indiqué mais, malheureusement à 12h, le parent de l'élève est arrivé devant le portail avec les frères du jeune agressé.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.