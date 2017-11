Maroc/Cote d'Ivoire: Wilfried Zaha - « Je suis à 90 minutes de me qualifier » au Mondial 2018

« Je n'ai pas encore parlé avec lui, mais le plus important c'est d'être disponible pour l'équipe. J'ai travaillé dur pour revenir et j'espère être prêt pour ce match.»

«C'est vraiment surréaliste ce qui m'arrive. Il y a quatre ans, je n'étais même pas international et aujourd'hui je suis à 90 minutes de me qualifier et participer à une Coupe du monde à 25 ans, c'est vraiment fou, a déclaré l'espoir ivoirien qui veut qualifier les siens au Mondial 2018 malgré les nombreuses difficultés que traversent les Eléphants. Je ne connais pas la Côte d'Ivoire.

Marc Wilmots dévoile ce vendredi la liste des 23 joueurs retenus pour cette rencontre décisive. Premiers du groupe C éliminatoires du Mondial 2018. Apres plusieurs mois d'absence pour cause de blessure, Wilfried Zaha a renoué avec la compétition.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.