Afrique Centrale: Zone Cémac - 1,7 milliard pour des projets intégrateurs

Enfin, seront traitées dans ce projet intégrateur la modernisation et la professionnalisation des acteurs intervenant dans la chaîne du transit, ainsi que les bases logistiques pour les opérations de chargement et de déchargement des marchandises en transit.

Les mesures en cours de préparation toucheront le cautionnement et les conditions de sa mise en œuvre globale, avec notamment l'accent sur la réduction des surcoûts, l'expérimentation du système de revolving et l'évaluation des risques couvrant le protocole entre les banques, les douanes et les autres types de garanties.

