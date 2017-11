Congo-Brazzaville: Exposition-vente des produits locaux à la chambre de commerce de Pointe-Noire

Le marché ouvert le mois dernier a lieu tous les vendredis. Les Ponténégrins y sont invités.

L'exposition rassemble les produits des agriculteurs et transformateurs venus du Kouilou, des localités d'autres départements et de Pointe-Noire.

Elle est co-organisée par la Chambre de commerce et la fédération des transformateurs des produits agricoles locaux (Ftpal), en vue de faire connaître les producteurs, promouvoir et valoriser leurs produits ainsi que l'artisanat national.

« On s'est rendu compte qu'il y a des producteurs qui n'arrivent pas à rencontrer le marché. Nous leur donnons la possibilité de le faire et de rencontrer des potentiels clients.

Cela permet aussi à ceux qui travaillent au centre-ville et qui n'ont pas toujours la possibilité d'aller faire le marché de venir ici s'approvisionner», a expliqué Didier sylvestre Mavouenzela, président de la chambre de commerce de Pointe-Noire.

Ainsi, en dehors de la quinzaine commerciale, co-organisée par cette chambre et le Réseau d'éleveurs et agriculteurs du Congo (REAC) qui a eu lieu chaque année et regroupe aussi les producteurs et transformateurs des produits locaux, les Ponténégrins auront dorénavant un marché, tous les vendredis de 9 heures à 18 heures. Pour l'instant, 10 structures au total proposent leurs produits au public.

Sur place, on y trouve le café de la Maison Eric Arabica (cultivé dans la Lékoumou et emballé ici même au Congo), les jus de fruits et épices de gingembre de Coprod, les légumes, fruits, œufs frais et autres produits de Espace vert, les huiles cosmétiques de BDK, la bouillie Nutri-live (mélange de mais, riz, arachide et blé), les salades de fruits et les jus de fruits (mvouta, tondolo, moukondo) de Kelgro saveurs naturelles, la pâte d'arachide des maisons Emboto et Arco. Il y a également les macramés (pots de fleurs, porte-clés, sacs... ), des bijoux made in Congo et autres.

Le marché est ouvert à tous producteurs, transformateurs et artisans. Celui-ci disposant encore des espaces non occupés, Prisca Odzali, manager de Kelglo et membre de la fédération des transformateurs, les appelle à s'inscrire à la chambre de commerce pour qu'il y ait une diversité de produits.