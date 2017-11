Congo-Brazzaville: Banque - Deux récompenses font parler de la TMB

Et si le monde était régi par des codes ? Ce sont ces signes et symboles qui nous guident, nous orientent… Plus »

« Notre expérience dans la diffusion des services financiers à travers le pays est inégalée et nous continuons à investir dans la prestation de services bancaires au sein de collectivités parfois parmi les plus reculées du pays », a conclu le directeur général.

La connaissance profonde du pays a joué énormément dans la définition de la stratégie de la banque. Cela a empêché ses dirigeants de se perdre dans le choix des vraies opportunités dans un contexte assez particulier qu'il ne faut pas non plus éluder.

Dans sa réaction, la direction générale est allée plus loin : « Notre succès est l'œuvre d'une équipe solide et compétente, engagée à fournir des services professionnels et personnalisés. Il est le clair reflet de la confiance que nos clients nous portent », a poursuivi Olivier Meisenberg.

Par ailleurs, la banque a réussi également à mettre en place des canaux de distribution et un service clientèle qui explique son maintien dans le cercle restreint des banques les plus compétitives du pays.

