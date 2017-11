Congo-Kinshasa: Les pouvoirs publics complices des bourreaux des journalistes

« A la suite de l'Unesco, le gouvernement est invité à garantir un exercice libre de l'exercice de la liberté de la presse sur l'ensemble du territoire et à prévenir toute violence contre les journalistes et les agents des médias, afin de garantir que les auteurs des crimes les visant soient reconnus comme responsables et soient traduits en justice, et afin de garantir une possibilité de recours pour les victimes », a insisté l'association FFJ.

En dépit d'une résolution de l'ONU condamnant l'ensemble des attaques et des violences perpétrées contre les journalistes et agents des médias, a relevé l'organisation, la RDC semble moins s'en préoccuper.

Dans cet ordre d'idées, elle a dit se rappeler l'assassinat, dans la nuit du 2 au 3 novembre 2005 à Kinshasa, du journaliste Franck Kangundu, dit Franck Ngyke, tué avec son épouse, et celui des journalistes français Ghislaine Dupont et Claude Verlin, tués il y a quatre ans, au nord du Mali.

Selon FFJ, tout au long de l'année en cours, des journalistes ont été l'objet de diverses pressions tandis que des médias ont été réduits au silence, principalement ceux localisés dans le centre et l'est du pays.

Dans sa déclaration officielle pour la circonstance, elle note que « toutes les typologies des violations des droits civils et politiques ont été commis en cette année 2017, allant de la disparition à l'entrave à la libre circulation de l'information, où des journalistes et des médias ont été empêchés, par des moyens d'Etat, à faire, en toute liberté, leur travail ».

L'association de promotion et de défense de la liberté de la presse, Freedom for journalist (FFJ), a accusé, le 2 novembre à l'occasion de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes, les décideurs politiques d'être de mèche avec les fossoyeurs de la presse.

