Afrique: Ateba Festival 2017 - Le talent africain s'exprime

Ceci pour faciliter leur formation et leur mobilité à travers le monde en général et le continent africain en particulier », a confié Agbovohian.

« Il s'agit aussi de créer une réelle plate-forme d'échanges et de partage entre les acteurs professionnels des métiers liés aux cultures urbaines et aux jeunes.

Les spectacles seront animés par des artistes du Togo, Bénin et Niger tandis que les ateliers par des professionnels togolais comme étrangers. Il sera question de former, d'informer et de renforcer les aptitudes professionnelles des acteurs culturels tant nationaux qu'africains.

Le Festival des cultures urbaines d'Afrique a pour objectif de faire du domaine culturel un secteur de promotion d'emploi et de formation des jeunes intéressés par différents métiers de culture et d'arts urbains.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.