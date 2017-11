Maroc: Trois films marocains participent au festival international du film du Caire

Le jury du Festival international du film du Caire, présidé par l'acteur égyptien Houssine Fahmi, sera composé de neuf membres dont les réalisateurs égyptien Khayri Bchara et palestinien Hani Abou Said et l'actrice syrienne Kinda Alloush.

Le critique de cinéma marocain Abdelkarim Wakrim fera partie du jury de la compétition "Semaine internationale des critiques des longs métrages et documentaires" aux côtés du producteur égyptien Hossam Alwan et de la réalisatrice grecque Evangelia Kranioti.

Deux longs-métrages marocains, en l'occurrence "Pluie de sueur" de Hakim Belabbes et "Maison dans les champs" (Tigmi N'Igran) de Tala Hadid seront en lice dans la compétition "Les perspectives du cinéma arabe des longs métrages et documentaires", tandis que le court métrage "Profession tueur" du réalisateur Walid Ayoub concourra dans la compétition "Cinéma international de demain des courts métrages" avec la participation de 27 films, ont souligné les organisateurs lors d'une conférence de presse, tenue jeudi au Caire, pour la présentation de la programmation de cette édition.

