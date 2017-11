Afrique: Hervé Renard dévoile sa liste pour le match décisif en Côte d'Ivoire

Après le succès de ses éditions belge et suisse, le magazine français Paris Match vient de… Plus »

Il a maintenu les « guerriers » et les fins techniciens qui ont fait un bon parcours au point de replacer les Lions de l'Atlas à la tête du groupe C que les Eléphants conservaient jalousement depuis le début des éliminatoires. La sélection comporte également 5 joueurs évoluant dans le championnat pro marocain.

On retient par ailleurs le retour de Soufiane Boufal (Southampton), écarté lors du match précédent et convoqué cette fois-ci pour suppléer Oussama Tanane (Las Palmas), blessé. Retour également de Sofiane Amrabet, frère cadet Noureddine, qui avait boudé la sélection.

