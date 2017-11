Maroc: Le président de la Chambre des représentants reçoit les ministres guatémaltèque et djiboutien des Affaires étrangères

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, s'est entretenu, jeudi à Rabat , avec la ministre des Affaires étrangères de la République de Guatemala, Sandra Jovel en visite de travail au Maroc.

Au cours de cette entrevue qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Guatemala à Rabat, les deux responsables ont évoqué les moyens et voies susceptibles de renforcer les relations entre les deux pays.

Le président de la Chambre des représentants a salué les bonnes relations entre Rabat et Guatemala City, tout en indiquant que la diplomatie des deux pays partagent les mêmes constats, à savoir l'instauration de la sécurité et la stabilité et leur volonté à mettre en œuvre l'intégration économique dans le cadre de la mondialisation, à s'ouvrir sur le monde extérieur et défendre l'unité des peuples.

En ce sens, Habib El Malki, a tenu à souligner la position de la République de Guatemala soutenant l'intégrité territoriale du Maroc.

Il a également fait savoir que les deux pays disposent d'importants moyens et d'occasions de coopération, particulièrement dans les domaines agricole, touristique et minier, tout en appelant à mettre en place tous les moyens à même d'augmenter le volume des échanges entre les deux pays.

Dans ce cadre, Habib El Malki a affirmé l'orientation stratégique du Royaume visant le renforcement de la coopération Sud-Sud et du rapprochement avec le Guatemala en particulier.

Pour sa part, Mme Sandra Jovel a souligné l'importance de sa visite au Royaume et indiqué que le Maroc est un acteur de taille sur l'échiquier international, et ce grâce à sa position stratégique en Afrique, sa proximité de l'Europe et son leadership au niveau de l'investissement dans le continent africain. De même qu'elle a considéré le Maroc comme un partenaire essentiel pour le Guatemala et un portail d'investissement dans l'Afrique.

Mme Jovel a également souligné que son pays ne ménagera aucun effort pour renforcer ses relations avec le Maroc, augmenter le volume des échanges économiques et commerciaux, surtout que le Guatemala est un acteur essentiel au niveau de l'intégration économique au sein de la région de l'Amérique centrale.

Habib Malki, rappelle-t-on, s'était entretenu la veille avec Mahmoud Ali Youssouf , ministre djiboutien des Affaires étrangères, en visite de travail officielle au Maroc.

Le renforcement des relations parlementaires entre le Maroc et Djibouti et la dynamisation de l'action du groupe d'amitié parlementaire entre les deux pays ont été au centre de ces entretiens au cours desquels le président de la Chambre des représentants a exprimé sa volonté de partager les expériences et les expertises accumulées par ladite Chambre et d'organiser des sessions de formations au profit des parlementaires et des fonctionnaires de l'Assemblée nationale de Djibouti dans les domaines relevant de l'action parlementaire, indique un communiqué de la Chambre.

Il a, dans ce sens, salué le niveau des relations excellentes entre les deux pays, notant que Djibouti joint d'une position stratégique, joue un rôle important dans la stabilité de la région et constitue un trait d'union entre le continent africain et le monde arabe, tout en saluant la position de Djibouti soutenant le retour du Maroc au sein de l'Union africaine (UA).

De son côté, Mahmoud Ali Youssouf s'est félicité des relations "fraternelles, exemplaires et historiques" entre les deux pays, soulignant que le Royaume du Maroc était toujours présent dans le continent africain et que son retour à l'UA était une question normale.

Dans ce cadre, il a mis en avant le rôle important du Maroc aux niveaux africain, arabe et musulman, vu qu'il a une grande histoire et qu'il a franchi de grands pas en avant, faisant savoir que les entreprises marocaines sont bien présentes à Djibouti et que les hommes d'affaires marocains sont intéressés à investir dans ce pays.

Il a, par ailleurs, exprimé la volonté de son pays de bénéficier de l'expérience marocaine dans le domaine parlementaire, selon la même source.