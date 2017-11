Afrique de l'Ouest: Une première opération du G5 Sahel sans accroc

Ils se sont vus et ils se sont même parlé. Le président de la République de Côte… Plus »

La centaine de combattants africains n'est pas totalement équipée de gilets pare-balles ni de véhicules blindés, non plus. La France bataille toujours auprès de l'ONU pour un financement large du G5 Sahel.

Par contre, sur le terrain, sans les Français de Barkhane, on ne pourrait pas vraiment parler de G5. Ils ont installé un poste de commandement tactique, sur la zone, et ce sont eux qui redistribuent les ordres venus d'en haut, qui assurent la coordination.

Pour cette première opération du G5 Sahel, les forces armées maliennes se sont déployées au côté d'un détachement de forces françaises, dans la zone des trois frontières au Mali, plus précisément dans la région d'In Tillit, non loin de Gao.

