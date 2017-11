Gabon: CAHB/Gabon 2018 - Aremou et Otounga visitent les chantiers du palais des sports de Libreville

Le Président de la Confédération Africaine de Handball (CAHB), Mansourou Aremou et sa délégation, le Ministre gabonais des Sports, Mathias Otounga Ossibadjouo et son cabinet sont allés visiter et constater l'avancement des travaux du palais des sports de Libreville.

Palais des sports de Libreville qui va abriter la 23è édition de la Coupe d'Afrique des nations du Handball Gabon 2018.Une visite qui a eu lieu ce vendredi 03 novembre dans la capitale gabonaise.

Sur le chantier, les travailleurs chinois s'attèlent pour mettre tout en œuvre afin de respecter les délais requis. Le Gabon doit accueillir du 17 au 28 janvier 2018, la fête du handball africain.

Les chinois et d'autres africains sont à la tâche chaque jour. Ils y travaillent d'arrache-pied, et ce, nuit et jour. L'entrepreneur veut tenir à tout prix à respecter les délais du cahier de charges.

Ce qui d'ailleurs conforte l'espoir chez les délégations Confédération Africaine de Handball (CAHB et celle du cabinet du ministère des sports gabonais.

Les délégations de la Confédération Africaine de Handball (CAHB et celle du cabinet du ministère des sports gabonais étaient au palais des sports de Libreville ce vendredi 3 novembre pour constater l'avancement des travaux.

Après la visite des lieux, Mansourou Aremou, Président de la Confédération Africaine de Handball, optimiste, a tenu à rassurer aux pays participant à la 23è édition de la Coupe d'Afrique des nations du Handball, que la fête aura belle et bien lieu et que les travaux vont arriver à leur terme.

« Les travaux sont à un niveau d'exécution très avancée. La compétition se déroulera dans de très bonnes conditions ... » affirmera-t-il.

Il ne fait aucun doute pour le ministre gabonais des Sports, que les délais seront respectés par les entrepreneurs chinois.

Pour lui, le Gabon va tenir à sa promesse et va donner à la jeunesse africaine, la fête qu'elle mérite. Il a aussi demandé à la presse nationale et internationale d'être des partenaires pour cette fête africaine, en vulgarisant l'évènement.

La 23è édition de la Coupe d'Afrique des nations du Handball Gabon 2018 aura lieu du 17 au 28 janvier prochain.

Dix (10) équipes prennent part à cette manifestation du handball africain, réparties en deux poules de cinq (5) chacune. Il s'agit du Gabon, de l'Algérie, de la Tunisie, du Cameroun, du Congo, de l'Egypte, de l'Angola, du Maroc de la RDC et du Nigeria.