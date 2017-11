Afrique: RIAO - Dix villes du Bénin accueillent la 6e édition

Cette année, l'événement a lieu notamment à Cotonou, Abomey-Calavi, Ouidah, Ouinhi, Bohicon, Abomey, Dassa, Savalou, Ouèsse et Natitingo, du 2 au 15 novembre. A l'affiche, la promotion du conte et des arts de l'oralité sur le continent africain.

Axée sur le thème « Les valeurs économiques, artistiques et touristiques du patrimoine culturel et ses impacts sur le développement humain », la 6e édition des Rencontres internationales de l'art et de l'oralité (RIAO) reflète la diversité actuelle de l'art du conte et de la parole en Afrique et ailleurs.

« Le festival rassemble les conteurs les plus talentueux de notre temps, des spectacles contemporains de qualité inspirés du patrimoine universel, autour des enjeux des arts de l'oralité », a confié le promoteur de l'événement, Patrice Toton.

Pour lui, depuis leur création en 2011, les RIAO ont été imaginées comme une plate-forme favorisant l'impulsion et les dynamiques de développement autour de l'oralité universelle.

« Au fil du temps, ces rencontres qui rassemblent chaque année des conteurs locaux et étrangers se sont imposées comme l'un des plus grands espaces de rencontres entre les professionnels des arts de l'oralité et drainent désormais aussi bien des professionnels de l'éducation que des acteurs de la recherche scientifique et de l'économie de la culture », a-t-il expliqué.

Ainsi a-t-il estimé, le conte s'est érigé en une véritable passerelle entre la population et son environnement culturel afin que les pratiques artistiques puissent constituer un formidable facteur de cohésion sociale et d'épanouissement.

Cette sixième édition des RIAO sera meublée des soirées contées, chantées, des ateliers, des rencontres inédites avec la population et les publics des villes d'accueil, pour célébrer la parole, la diversité culturelle, le tourisme et le patrimoine culturel, avec des artistes en provenance de France, de Belgique, de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Togo, du Cameroun et du pays hôte, le Bénin.