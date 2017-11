Niger: Les industries extractives suspendues par l'ITIE

Après l'embuscade du Niger qui a couté la vie à quatre soldats américains et cinq… Plus »

Le pays est désormais suspendu de l'ITIE pour un an et demi. Une décision que les autorités du pays n'ont pas souhaité commenter. C'est là un nouveau coup dur pour le secteur extractif nigérien après le vaste plan social annoncé par Areva en octobre dernier.

L'Initiative pour la transparence dans les industries extractives a certes loué les progrès réalisés par le Niger, et ce dans des circonstances difficiles, mais il n'en reste pas moins que ces progrès ont été jugés insuffisants par la norme internationale et ce sur 14 points précis.

Un manque de transparence sur certaines données et les arrestations de ces derniers mois de plusieurs représentants de la société civile qui s'intéressaient à ces dossiers seraient en cause.

Mauvaise nouvelle pour le Niger, le pays a été suspendu de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, l'ITIE. Il n'est ainsi pas parvenu à décrocher la norme 2016, une norme internationale pour la transparence et la responsabilité entourant les ressources pétrolières, gazières et minérales.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.