Cote d'Ivoire: Rendez-vous au sommet entre Ouattara et Soro

Ce rapatriement a été rendu possible grâce à l'appui de l'Organisation internationale pour… Plus »

En attendant, la rencontre entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara a eu lieu. La Côte d'Ivoire peut donc à présent respirer et reprendre une activité normale.

Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix doit-il un jour devenir le parti uni de la majorité ? Il sera toujours temps d'en discuter plus tard, nous disent nos interlocuteurs.

C'était le cœur du problème et de cette rencontre, nous disent certains. Questions subalternes : la place de Soro dans l'appareil du RDR, l'attribution de postes à ses conseillers dans le futur appareil et l'avenir même du RHDP.

Pourtant, de bonnes sources, il semble que ce vendredi soir 3 novembre, on soit allé à l'essentiel en parlant de décrispation et en répondant aux accusations de déstabilisation de l'Etat que ses détracteurs attribuent à Guillaume Soro.

De part et d'autre, on ne répond pas à ces questions et on s'ingénie surtout à minimiser l'importance de ce rendez-vous nocturne afin de dédramatiser le climat de tensions qui régnait, il y a encore quelques jours, en Côte d'Ivoire.

In extremis, entre un Conseil des ministres tardif, vendredi 3 novembre, et un départ ce samedi aux Etats-Unis, le président ivoirien a trouvé le temps d'accorder une heure d'audience au président de l'Assemblée nationale.

Ils se sont vus et ils se sont même parlé. Le président de la République de Côte d'Ivoire et le président de l'Assemblée nationale se sont rencontrés vendredi 3 novembre 2017, en fin d'après-midi, au palais présidentiel d'Abidjan.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.