Tunisie: Business forum tuniso-maltais

La Chambre de commerce et d'industrie de Tunis organise, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de Malte et l'ambassade de Malte en Tunisie, un Business forum tuniso-maltais, et ce, le 7 novembre, de 16h00 à 19h00, à l'hôtel Ramada Plaza-Gammarth.

La délégation d'hommes d'affaires maltais qui séjournera du 6 au 8 novembre sera présidée par Son Excellence Madame la présidente de la République de Malte.

Le programme du forum sera axé essentiellement sur l'organisation de contacts B2B entre les sociétés tunisiennes et leurs homologues maltaises dans les secteurs suivants : finance, infrastructure, matériaux de construction (le ciment... ), articles sanitaires, cuisines, fabrication de surfaces en acrylique solide, industrie du plastique, développement de logiciels, tourisme, formation dans les secteurs de la santé, hôtellerie, sécurité, etc., services juridiques aux entreprises, services maritimes et navals, commercialisation des céréales et produits agricoles, services de conseil dans les domaines de l'aquaculture, l'énergie, le transport, l'aviation, l'aérospatial et les jeux numériques, master franchises dans les services de désinfection et de décontamination et les services de santé et hospitaliers.

Comment réussir sa participation aux foires

Dans le cadre de sa politique de rapprochement entre les adhérents de la Conect, le bureau régional Conect Tunis organise en partenariat avec Cforten un week-end de formation, de détente et de consolidation des relations professionnelles inter-adhérents, et ce, les 4 et 5 novembre à hôtel Laico - Hammamet.

Le thème retenu pour cette rencontre porte sur : «Comment réussir la participation aux foires, salons et rencontre B to B (produits et services)».

Salon international des travaux publics

Le ministère des Travaux publics et des Transports d'Algérie organise, du 22 au 26 novembre, la «15e session du Salon international des travaux publics» en Algérie avec la participation des exposants algériens et des pays arabes et étrangers.

Le ministère a exprimé son souhait d'inclure des exposants tunisiens dans cet événement, qui est l'occasion d'échanger des expériences et de se familiariser avec les dernières technologies dans le secteur des travaux publics.