Burkina Faso: Mouvement pour l'engagement et le reveil citoyen - Le Merci appelle à la dissolution de l'UNAPO

Le Mouvement pour l'engagement et le réveil citoyen (MERCI) était, le 1er novembre dernier, face à la presse au Centre national de presse Norbert Zongo à Ouagadougou. Cette conférence de presse, selon les organisateurs, avait pour objectif d'entretenir l'opinion nationale et internationale de deux sujets relatifs à la sécurité intérieure du Burkina Faso et à l'arrestation de François Compaoré.

« Nous appelons fermement le gouvernement à poser plainte pour atteinte à la sûreté de l'Etat contre l'Union police nationale (UNAPOL), pour situer les responsabilités individuelles et collectives et en même temps un appel ferme à sa dissolution; encourager la Justice à s'engager résolument à rendre justice aux veuves et aux orphelins qui attendent désespérément pour panser leurs plaies et faire leur deuil », c'est en substance l'appel lancé par le président du MERCI dans sa déclaration liminaire lors du point de presse qu'ils ont organisé.

C'était le 1er novembre dernier au Centre national de presse Norbert Zongo (CNP-NZ) à Ouagadougou.

Pour le président du MERCI, Abdoulaye Yogo, la crise sécuritaire dans la sous- région, en général et au Burkina, en particulier est une menace qui hante notre vie de tous les jours avec ses corollaires néfastes. Il condamne les attaques contre les populations, les symboles de l'Etat et les commerces.

« Au moment où nous nous préoccupons des attaques funestes à tout égard et recherchons des solutions pour y apporter des réponses appropriées, nous avons assisté avec stupéfaction à une cacophonie au sein de l'appareil sécuritaire », a renchéri le président du MERCI.

Pour lui, dans la situation sécuritaire actuelle délétère, les policiers ont franchi la ligne rouge, non seulement en abandonnant les institutions comme les ambassades, mais aussi en désarmant et chassant leurs collègues dans des postes stratégiques comme l'aéroport international, les frontières.

Le MERCI se demande si c'est une manière de livrer le pays ou une méconnaissance des textes qui régissent ce noble corps envié par des milliers de jeunes ?

Et Abdoulaye Yogo de rappeler les policiers à l'ordre en ces termes : « Chers policiers, comme l'argent, la sécurité n'aime pas le bruit et quoiqu'il en soit, cela est inacceptable ».

Le mouvement s'inquiète et condamne avec la dernière énergie l'attitude des policiers qui sont des garants de l'ordre et de la sécurité des personnes et des biens. Le MERCI dit avoir constaté « un acte hostile et une flagrante atteinte à la sûreté de l'Etat ».

Le MERCI a invité la police à se départir de ces méthodes et comportements hostiles à l'intégrité de notre Nation et à la crédibilité de nos institutions.

Le MERCI a enfin proposé des pistes de solution en demandant à l'Assemblée nationale, une augmentation conséquente de l'enveloppe allouée à la sécurité ; un renforcement des postes frontaliers en personnel et la mise en place de sites de veille, prêts à intervenir sur chaque 20km tout au long des frontières ; l'installation de caméras de surveillance dans les points stratégiques ; la mise à contribution des anciens militaires et policiers à la retraite pour aider à résoudre l'insécurité au sahel.

Le MERCI a enfin appelé la Justice à tout mettre en œuvre pour faciliter l'extradition de François Compaoré.