Burkina Faso: 7e edition du FILEP - Sous le signe des défis sécuritaires

Du 8 au 11 novembre prochains, se tiendra à Ouagadougou la 7e édition du Festival international de la liberté d'expression et de la presse (FILEP). C'est pour en parler que le comité de pilotage du Centre national de presse Norbert Zongo (CNP-NZ), qui assure la coordination de l'évènement, a rencontré la presse le jeudi 2 novembre 2017.

« Défis sécuritaires en Afrique : rôles et responsabilités des médias », tel est le thème de la 7e édition du Festival international de la liberté d'expression et de la presse (FILEP) qui aura lieu à Ouagadougou du 8 au 11 novembre 2017.

Et c'est pour donner les grands axes de l'évènement que le comité d'organisation, issu du comité de pilotage du Centre national de presse Norbert Zongo (CNP-NZ), a échangé avec les Hommes de médias, le 2 novembre dernier, audit centre.

Selon Boureima Ouédraogo, coordonnateur de l'évènement, le FILEP 2017 attend au moins 300 participants lors de son activité phare qui n'est autre que le colloque international sur le thème retenu.

Tout en relevant qu'autour de 250 journalistes, défenseurs des droits humains, des étudiants d'universités et établissements supérieurs de formation en journalisme, représentants d'organisation de la société civile, des institutions et structures de l'Etat, seront du rendez-vous du FILEP.

En plus du colloque international, Boureima Ouédraogo fait savoir qu'il est prévu une cérémonie de remise de prix en journalisme qui est le prix Norbert Zongo du journalisme d'investigation, le prix de la meilleure journaliste, des expositions photos, un concert, des rencontres connexes d'organisations de défense des médias, des émissions radio et plateaux télé, une sortie de recueillement sur le site de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses compagnons à Sapouy.

Il faut relever que le prix Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation va récompenser la meilleure œuvre entre une trentaine en compétition en presse écrite, radio et télévision et venant d'une vingtaine de pays africains.

Boureima Ouédraogo indique que la meilleure œuvre, dans chaque catégorie, recevra la somme d'un million de F CFA et la meilleure œuvre des trois catégories aura droit au Sebgo d'or d'une valeur d'un million de F CFA supplémentaire.

Le choix du thème de cette 7e édition s'explique, selon les organisateurs, par le fait que le monde est confronté au terrorisme et toutes les formes d'extrémismes et de radicalisations.

Et les médias se trouvent d'une part, dans ce contexte, entre le devoir et la liberté d'informer, et d'autre part, l'obligation de contribuer à la préservation de la paix et à la lutte contre les extrémismes.

Ils sont souvent pris pour cibles par des terroristes tout comme des acteurs de la lutte contre le phénomène.

La question est donc de savoir quels peuvent être leurs rôles et responsabilités dans un tel contexte, avec de nombreuses interrogations auxquelles les participants au FILEP sont appelés à apporter des réponses.