Madagascar: Afrobasket Fiba 3×3 - Le Nigéria en entrée

C'est parti. La cérémonie d'ouverture officielle de la première édition du championnat d'Afrique de basketball, Fiba 3×3 a eu lieu hier dans la matinée, dans la capitale togolaise. La cérémonie a été marquée par le défilé des douze délégations des équipes nationales engagées à cette version inaugurale.

Il a été décidé, à l'issue de la réunion technique du jeudi soir, que la première journée d'hier serait réservée à la phase éliminatoire des groupes A et C. La phase de poule des deux autres poules B et D n'aura lieu que ce samedi 4 novembre.

Les douze pays en lice sont répartis en quatre groupes de trois. Madagascar, comme tout autre pays engagé, jouera deux matches ce jour, comptant pour la phase de poule.

La sélection malgache affrontera en premier la formation nigériane à 11 heures 40 minutes, heure locale et dans l'après-midi, elle sera opposée à l'équipe nationale de Niger, à 14 heures.

L'Ouganda, le Mali et la Gambie dans le groupe A et l'Égypte, la Côte d'ivoire et la Mauritanie du groupe C, ont déjà disputé leur phase de groupe, hier.

Le groupe D composé du Ghana, du Togo et du Bénin entrera aussi en lice, ce jour. Après la cérémonie d'ouverture, la délégation malgache dirigée par Rina Randrianarisoa et composée de quatre joueurs, en l'occurrence Mbolatiana Claudio Rajaonarivony, capitaine de l'équipe, Rick Ley Loubacky, Fabrice Constant Mandimbison et Elly Randriamampionona ont passé la première journée de la compétition, hier, à observer et analyser les phases de jeu des équipes des groupes A et C.

Les deux meilleures équipes de chaque poule à l'issue de la phase de groupe seront qualifiées en quarts de finale.

La phase finale se tiendra le dimanche 5 novembre dans l'après-midi, les quarts à partir de 15 heures, la première demie vers 17 heures 20 minutes et la finale à 19 heures 20 minutes, heures locales.