Cote d'Ivoire: Forum des Droits de l'homme - Le rôle des médias publics au menu des débats

La 17ème session du Forum des Droits de l'Homme, de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (Cndhci) a eu lieu jeudi, au siège du Cndhci, sise aux Deux Plateaux les Vallons.

Portant sur le thème « le regard des organes de régulation et d'autorégulation relatif au traitement de l'information par les médias publics », cette rencontre selon Namizata Sangaré, présidente du Cndhci, « a pour but d'échanger avec les organes de régulation et d'autorégulation afin de partager des informations et initier des actions communes dédiées à la promotion, à la protection et à la défense des droits de l'homme »,a -telle indiqué avant de précisé que le choix du thème se justifie par le fait que les médias publics ont l'obligation de traiter l'information selon les principes d'équité et d'égalité, en privilégiant les intérêts de la collectivité. Ils ont donc une mission de service public.

Le jeudi 02 novembre, jour de la célébration de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes était donc bien indiqué pour Namizata Camara d'attirer l'attention des uns et des autres sur les conditions de travail difficiles des journalistes et leur rôle très important pour la société.

D'où, l'importance des organes de régulation comme le Cnp et la Haca, et des organes d'autorégulation comme l'Olped. Trois organes qui ont toujours permis à la presse ivoirienne de s'améliorer. pour animer des communications sur le traitement de l'information par les médias publics, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (Haca), représenté par son Directeur général, Réné Bourgoin, le Conseil National de la Presse (Cnp) représenté par sa Secrétaire Générale, Sidonie Amoakon, l'Observatoire de la Liberté de Presse, de l'Ethique et de la Déontologie, représenté par son président, Zio Moussa, ont menés des débats forts intéressants.

Après avoir présenté le Cnp dans sa mission de régulation, Sidonie Amoakon a indiqué qu'il a un pouvoir de régulation à l'endroit des maisons de presse et mène des journalistes.

De 2004, date de l'adoption de la loi sur la presse à ce jour, du chemin a été parcouru, et la presse connaît une amélioration au niveau du traitement de l'information et la disparition progressive des graves manquements aux règles du métier.

Me René Bourgoin, lui a relevé les obligations de la Haca à savoir garantir l'accès et le traitement équitable aux partis politiques et aux populations.

Chaque mois, la Haca produit un compte rendu de la situation des médias. Zio moussa en guise de conclusion confia que les médias font du bon travail mais ils sont gardés par leurs mentors.

Les médias de service publics sont présentés comme des médias d'Etat donc pas libres. Notons que la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (Dudh) du 10 décembre 1948, en son article 19 dispose : « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ».