Cote d'Ivoire: Jean Kacou Diagou - "La Côte d'Ivoire fait des avancées en matière de Partenariat public-privé"

Ils se sont vus et ils se sont même parlé. Le président de la République de Côte… Plus »

Plus de 200 participants ont été enregistrés à ce troisième dîner-débat de l'Aacir présidée par Emmanuel Kouassi Noama, dont des personnalités du monde politique, administratif, diplomatique et des affaires.

«Lorsque le dialogue est assez poussé et franc, cela a pour effet, outre les projets économiques qui seront réalisés, d'améliorer l'environnement des affaires, comme c'est le cas actuellement. Cela a également pour effet de maintenir la paix sociale et conduit à faire de bonnes réformes », a-t-il ajouté.

En gros, Jean Kacou Diagou qui, il faut le rappeler, est l'un des principaux acteurs du Ppp ivoirien, estime que c'est un véritable atout pour le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Mais bien plus, il pense que ses retombées vont beaucoup plus loin.

C'est grâce à ce partenariat que l'émergence sera atteinte, car c'est un accélérateur de développement », a-t-il reconnu. Tout en saluant la confiance de plus en plus affirmée que le gouvernement place dans le secteur privé, et surtout la qualité du dialogue entre les deux parties.

