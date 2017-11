Ile Maurice: La petite balade dans La Prairie

Cet écrin de verdure ne passe pas inaperçu. Sis entre Baie-du-Cap et Le Morne, La Prairie se trouve sur la route côtière, au vu et au su des pique-niqueurs.

Ce havre de quiétude, idéal pour se ressourcer, se démarque également des autres plages par son relief si particulier.

Sur la route qui nous y conduits, l'asphalte longe l'océan. On y croise Macondé et son fameux rocher avant d'arriver au Morne. Plus loin, là, sans crier gare, la nature change soudain de visage.

Le terrain s'adoucit. La mer, profonde, bleue, agitée, semble soudain se calmer. Devant nous s'étend une prairie, La Prairie. Non, l'endroit n'a pas volé son nom. Le gazon y est bien entretenu.

Ajoutez à cela des filaos et du sable blanc et une soudaine envie de détente vous envahit, impossible de ne pas y faire une halte, histoire de profiter du beau temps.

Drôle d'impression. On s'y sent en «sécurité». Sans doute est-ce dû au lagon paisible, à l'eau cristalline, idéale pour les petits et les grands qui veulent y faire trempette.

Ou se prélasser sur la plage pour admirer le ciel et la terre. Les arbres, les rangées de montagne, dont celle du Morne, se font le miroir d'un endroit idyllique.

L'air y est calme, même si le vent y règne parfois en maître. Ici et là, quelques amoureux se bécotent, à l'abri des regards indiscrets.

En semaine, des écoliers et des aînés, à bord des «bis piknik», viennent profiter de ce joyau. Alors que le week-end, ce sont les amateurs de camping qui viennent y planter leur tente.

Vous y allez quand, vous ?