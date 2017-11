Afrique: Doing Business 2018 - "La Côte d'Ivoire a fait un bon avant", selon le CEPICI

Ils se sont vus et ils se sont même parlé. Le président de la République de Côte… Plus »

Entre le 2 juin 2016 et le 1er juin 2017, Doing Business a enregistré 264 réformes réglementaires facilitant les affaires, avec 119 économies ayant mis en oeuvre au moins une réforme dans les différents domaines mesurés par Doing Business. Au total, ce sont 190 pays qui se sont soumis à cet exercice lors cette édition.

A cet effet, un programme de réformes informatiques est en cours et vise à dématérialiser l'ensemble des services et actes administratifs en matière de formalités d'entreprises pour faciliter davantage la vie aux entreprises.

Ces résultats sont issus des performances enregistrées dans le domaine de la création d'entreprise (+0,34%), de l'obtention du permis de construire (+19,67%), du raccordement à l'électricité (+0,95%), du transfert de propriété (+0,35%) et du paiement des impôts et taxes (+1,32).

