Ile Maurice: 900 kilos de déchets à la cascade de Chamarel

Cet écrin de verdure ne passe pas inaperçu. Sis entre Baie-du-Cap et Le Morne, La Prairie se trouve sur la… Plus »

Nous sommes très reconnaissants envers ceux qui ont répondu à notre appel ainsi que le GIPM. Sans eux, cet exercice de nettoyage plus technique que les autres aurait été difficile», lance Martine Lassémillante, Managing Director de Belle Verte. «Quand nous avons sorti les déchets, nous avons été surpris par le volume qu'il y avait et ce que nous avons trouvé.»

«Nous avons été contactés pour le nettoyage, mais nous nous sommes rendu compte que ce serait compliqué. Nous avions besoin de sponsors et de personnel qualifié pour descendre dans la ravine et sortir les déchets.

«Il nous a fallu une heure et demie environ pour mettre les déchets dans des sacs. Et ensuite les sortir du ravin. L'aide du GIPM a été très importante pour cette étape de la journée.»

