Cote d'Ivoire: Conflits éleveurs-agriculteurs - Des experts proposent des pistes de résolution

Ils se sont vus et ils se sont même parlé. Le président de la République de Côte… Plus »

Ce débat, animé par Igor Strauss et Judith Diarra, journalistes pour Radio France international (Rfi), a surtout permis d'échanger sur la question fondamentale, complexe et conflictuelle de l'agropastoralisme dans les pays côtiers comme la Côte d'Ivoire.

Etaient présents sur le plateau de la rencontre, Patrice Grimaud, directeur régional Afrique de l'Ouest pour le Cirad, Abdel Ethmane, conseiller politique au Bureau de liaison de l'Union africaine, Boubacar Maïga et Somda Béore, responsables du Réseau de communication sur le pastoralisme (Recopa - Burkina Faso), Alassane Soro, responsable de la Coopérative des éleveurs professionnels de Ferkessédougou (Cepf - Côte d'Ivoire), David Sagara, représentant de l'Union régionale fédération bétail viande Sikasso Mali et M. Konan, président intérimaire de la Fédération nationale des éleveurs de Côte d'Ivoire.

