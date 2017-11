Cote d'Ivoire: Coupe du monde 2018 - La FIF booste le moral des joueurs

Ils se sont vus et ils se sont même parlé. Le président de la République de Côte… Plus »

Néanmoins, on apprend que depuis leurs différents lieux de résidence, certains cadors dont le capitaine Gervinho, Doumbia, Serey, Bailly et Aurier auraient pris part à la rencontre par visio-conférence.

Cette rencontre qui était vue comme l'ultime occasion d'aplanir les incompréhensions entre les dirigeants et l'équipe, puisqu'il est fait cas ces derniers temps de brouilles entre le président Sidy Diallo et les cadres de l'équipe depuis l'affaire du brassard (confié à Aurier au détriment de Gervinho), n'a pu réunir tout le monde.

Malheureusement à cause des contraintes professionnelles des uns et des autres, les cadres de l'équipe que sont Gervinho, Salomon Kalou, Serey Dié, Seydou Doumbia, Max Gradel, Bony Wilfried, Serge Aurier et Eric Bailly n'ont pu effectuer le déplacement. Encore moins Wilfried Zaha, Jonathan Kodjia, Seri Jean-Michaël, Koné Lamine et Assalé Roger.

