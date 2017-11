Cameroun: Yaoundé abrite un salon de l'automobile et de la sécurité routière du 29 novembre au 1er décembre 2017

Le Salon de l'automobile et de la sécurité routière qui arrive à bon moment, permettra aussi aux nombreux Camerounais ayant soutenu des thèses de Doctorat et autres Masters en Sécurité routière, de pouvoir présenter gratuitement leurs solutions au public.

Et relativement aux accidents de la route que les promoteurs du Saspro imputent en partie à l'état vétuste des véhicules, ces derniers s'étonnent de ce que la loi interdisant l'entrée au Cameroun des voitures de plus de 10 ans, ne soit pas respectée.

Le Saspro entend favoriser les échanges entre banques, assureurs, et promoteurs de transports ; sensibiliser les usagers sur les dangers de la route ; l'entretien des véhicules, le respect des limitations de vitesse ; la conduite sans alcool ; l'éducation à la bonne conduite et à la signalétique et prévention routières.

Une plateforme d'échanges et de rencontres qui aux dires des experts, arrive à point nommé au moment où, selon eux, le Cameroun fait face depuis plusieurs mois, à des accidents de circulation très fréquents et meurtriers.

Face à la presse hier vendredi 03 novembre 2017 à Yaoundé, Martial Manfred Missimikin, président exécutif de l'Ong Secouroute, et Narcisse Mouketey, coordonnateur général du Salon de l'automobile et de la sécurité routière (Saspro).

