Cote d'Ivoire: Célébration de la Toussaint 2017 - Les chrétiens prient pour la paix

Comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l'Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. Hier, cette célébration a rythmé les messes et cultes dans le monde et en Côte d'Ivoire.

A la paroisse Saint-Mathias de YopougonAttié, l'abbé Mobio dans son homélie inspirée de "l'Evangile de Jésus Christ selon saint Mathieu, 5,1-12a", a passé le message de concorde et d'unité.

« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu (... ) » Comme rétribution, le prélat n'a pas manqué d'inciter tous et chacun : « Réjouissez-vous, soyez dans l'allé- gresse car votre récompense sera grande dans les cieux ».

Chants et louanges ont été au menu de cette célébration eucharistique car, cette fête est aussi l'occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles. Surtout que la sainteté, de l'avis de l'abbé Mobio, n'est pas une voie réservée à une élite.

Elle concerne tous ceux et celles qui choisissent de mettre leurs pas dans ceux du Christ. Il faut noter que si un certain nombre de saints ont été officiellement reconnus, à l'issue d'une procédure dite de « canonisation », et sont donnés en modèles aux chrétiens, l'Eglise sait bien que beaucoup d'autres ont également vécu dans la fidélité à l'Evangile et au service de tous.

C'est bien pourquoi, le 1er novembre, jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints, connus ou inconnus.

Pour information, la Toussaint n'est pas une fête de célé- bration des morts, comme l'imagerie populaire veut le faire croire.

C'est le lendemain, c'est-à-dire le 2 novembre (aujourd'hui) que les familles se souviennent et rendent hommage à leurs défunts.