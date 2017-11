Cote d'Ivoire: Quand Soubré sonne la reprise des barrages hydroélectriques

L e président Alassane Ouattara vient de marquer de son empreinte l'histoire de la Côte d'Ivoire non seulement avec le plus grand barrage du pays mais aussi pour avoir permis la construction d'un tel ouvrage, attendu depuis plus d'un demi-siècle.

Un barrage rêvé par le président Félix Houphouët-Boigny et tous ceux qui lui ont succédé, mais concrétisé par Alassane Ouattara, 57 ans après.

« Je voudrais rappeler que la réalisation du barrage de Soubré marque la reprise du développement des barrages hydroélectriques en Côte d'Ivoire, à la suite de la réalisation des barrages hydroélectriques de Buyo en 1981 et de Fayé en 1983 », a lancé le 02 novembre dernier, le chef de l'Etat ivoirien.

Le barrage de Soubré, pour permettre à la Côte d'Ivoire de produire une électricité abondante et bon marché. Mieux, de maitriser les coûts de production de l'électricité.

Surtout que les 1200 GWh qui seront produits chaque année par ce barrage permettront de doubler la part de l'hydroélectricité et d'améliorer ainsi le mix énergétique de la Côte d'Ivoire actuellement dominé par l'énergie d'origine thermique.

Avec le barrage de Soubré, la capacité installée d'origine hydraulique passera de 30 à 40%. Ainsi après Soubré, a été posée le 02 novembre dernier, la première pierre de l'aménagement hydroélectrique Gribo Popoli d'une puissance installée de 112 MW sur le fleuve Sassandra à 6 km à l'aval du barrage de Soubré.

Le barrage hydroélectrique de Gribo Popoli d'un coût de 171 milliards de FCFA (306 millions de dollars) verra ses travaux s'étendre sur 40 mois.

Ensuite, interviendront la construction des barrages de Louga, d'une capacité installée de 280 MW et de Boutoubre estimée à une puissance installée de 156 MW prévue également sur le fleuve Sassandra.

Les études de faisabilité sont en cours de réalisation pour ces centrales. La mise en service de la Centrale de Boutoubré est prévue pour 2021 et celle de Louga en 2022.

Il est aussi annoncé l'aménagement hydro- électrique de Singrobo (44 MW) ; la construction et l'exploitation du barrage hydroélectrique d'Aboisso (90 MW) ; la construction et l'exploitation du barrage hydroélectrique de Daboitié (91 MW) ; la construction et l'exploitation du barrage hydroélectrique de Tiassalé (51 MW) ; la conception, le financement, la construction et l'exploitation du barrage hydroélectrique de Tayaboui (100 MW) ; la conception, le financement, la construction et l'exploitation du barrage hydroélectrique de Gao de (74 MW).

A cela s'ajoute la conception, le financement, la construction et l'exploitation du barrage hydroélectrique de Koulikoro (32 MW) ; la conception, le financement, la construction et l'exploitation du barrage hydroélectrique de Tiboto (220 MW), etc.

La Côte d'Ivoire est donc décidée à reprendre la valorisation de son important potentiel hydroélectrique.

Tous ces barrages permettront à moyen terme à la Côte d'Ivoire, de réduire le coût de l'électricité pour les populations, améliorer davantage cette électricité et la rendre plus compétitive pour les entreprises.