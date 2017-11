Cameroun: Lycée bilingue de Mbouda - Un temple du savoir en ruines

Le vendredi 28 octobre 2017, pour la cinquième fois, les meilleurs élèves du lycée bilingue de Mbouda ont reçu des primes de l'« Association des anciens élèves du lycée bilingue de Mbouda » (Alymbo).

Avec une cagnotte de 3.130.000F pour les « Awards de l'Alymbo », la cérémonie a permis de récompenser les meilleurs élèves de chaque classe de cet établissement. Ils étaient au total 113. Selon les organisateurs, le compteur affiche 500 lauréats en 5 ans.

La vedette de cette édition était Manuela Fongang Kengne, 14 ans et major national au Bepc 2017, avec une moyenne de 16.87/20. Des diplômes d'excellence ont été remis aux lauréats, accompagnés des enveloppes d'une valeur variant entre 15 et 50.000F selon les performances scolaires. Selon Alexis Kuete, vice-président de l'association, il s'agit de faire revivre une flamme. « Solidarité et chaine.

Maintenons et faisons vivre cette flamme. Restons Alymbo », a-t-il proclamé. Dans le fond, Alymbo compte apporter son soutien pour booster les résultats scolaires.

Même si la réhabilitation et la construction des infrastructures, l'équipement des laboratoires et de la bibliothèque sont des chantiers incontournables si l'on veut produire des résultats plus exal-tants.

Lycée vieillissant

Depuis 52 ans, le Lycée Bilingue de Mbouda forme la crème de la jeunesse camerounaise mais sa mission est freinée par des infrastructures inadéquates.

Pas de cantine scolaire aménagée, pas de salles multimédia dignes, ni bibliothèque de référence, pas d'équipements sportifs appropriés, les laboratoires et l'infirmerie n'existent pas.

« Nous avons beaucoup de difficultés. Nous sommes dans un vieux lycée. Un établissement pratiquement abandonné par l'Etat.

Les bâtiments bien qu'insuffisants, sont vétustes et menacent la vie de leurs occupants. C'est un lycée d'enseignement général francophone et anglophone à cycle complet.

En dehors de l'enseignement normal, nous avons des séries qu'on ne trouve pas ailleurs : les technologies de l'information (Ti), le bilinguisme spécial qui vient de commencer en 6ème et Form 1 jusqu'en Terminale et Upper Sixth.

Nous avons aussi les enseignements en chinois et en latin. Toutes ces séries demandent des infrastructures adéquates que nous n'avons pas.

Tous les jours, au lieu d'avancer avec les projets du lycée, on est obligé de refaire ces bâtiments.

Nous avons entamé un chantier avec l'Apee, mais c'est difficile d'aller jusqu'au bout. Le chantier n'avance pas », s'indigne Jules Akono, le proviseur du lycée bilingue de Mbouda (Lybimbo).

En effet, le premier bâtiment construit par l'Etat est vieux d'au moins 40 ans. La bâtisse délabrée croupit sous le poids de l'âge.

Créé en 1965 comme collège d'enseignement secondaire, il a été érigé en lycée en 1978. Puis est transformé en lycée bilingue en décembre 1995 avec l'ouverture effective de la section anglophone.

Seuls les efforts consentis par les parents regroupés au sein de l'Apee permettent de construire les salles de classes et de prendre en charge les enseignants vacataires, nombreux au fil des ans.

Au total, « notre lycée compte plus de 4000 élèves répartis dans 64 divisions. Ils sont encadrés par 12 censeurs, 14 surveillants généraux, 78 enseignants fonctionnaires et 25 en-seignants vacataires », informe Jules Akono.

Malgré les difficultés, la laborieuse équipe du Lybimbo produit d'année en année des résultats élogieux. En 2015, le Lybimbo était classé 6ème des établissements publics du pays.

Cette année, cet établissement présente un pourcentage global de 70.12% aux divers examens. Il attend fièrement le classement de l'of- fice du baccalauréat de Cameroun de 2017. L'Alymbo sera de la fête.