Madagascar: Casting - El agency, à la recherche de ses modèles !

Formation et book sont assurés pour les candidats retenus. Alors, si vos amis ou les membres de votre famille vous rabattent les oreilles avec la question : « Pourquoi tu ne deviendrais pas mannequin ? », prenez-les aux mots ! Inscrivez-vous sans attendre au casting d'El Agency. Rendez-vous au Live hôtel Andavamamba les 8 et 11 novembre prochains, de 9h à 17h.

Les 8 et 11 novembre, Christina Léong Rakotoniaina et son équipe vous attendent au Live hôtel Andavamamba de 9h à 17h pour passer le casting et qui sait, passer à l'étape suivante ? La gente masculine n'est pas exclue puisque l'agence recherche également des hommes pour étoffer son équipe.

