document

Monsieur Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Monsieur le Président du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur l'Ambassadeur de la République Populaire de Chine en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les Membres du Corps Diplomatique, Monsieur le Vice-Président Afrique de l'Ouest et Afrique Centrale de Sino Hydro, Monsieur le Préfet de la Région de la Nawa, Préfet du Département de Soubré, Monsieur le Président du Conseil régional, Mesdames et Messieurs les Responsables d'Eximbank Chine, Mesdames et Messieurs les Elus, Officiers Généraux, Officiers Supé- rieurs, Officiers, Sous-officiers et Militaires du rang, Mesdames et Messieurs les Présidents des Conseils d'Administration, Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, Directeurs Centraux, Directeurs Régionaux, D épartementaux et Chefs de services, Mesdames et Messieurs les Journalistes, Honorables Chefs traditionnels et Religieux, Chères sœurs, chers frères, chers parents de la Nawa, Honorables Invités, Mesdames et Messieurs, Je voudrais, tout d'abord, vous remercier chères sœurs et chers frères de la région de la Nawa, pour votre mobilisation exceptionnelle ainsi que pour l'accueil chaleureux et fraternel que vous me réservez à chacune de mes visites dans votre belle région. Je voudrais également saluer et remercier les délégations étrangères venues prendre part à cette cérémonie. Chers frères, Chères sœurs, L'évènement qui nous réunit ce matin, revêt une importance particulière car il consacre la réalisation d'un engagement que j'ai pris pendant la campagne présidentielle et qui est inscrit dans mon programme de gouvernement à savoir, réaliser le Barrage de Soubré, pour permettre à la Côte d'Ivoire de produire une électricité abondante et bon marché. C'est pourquoi, je suis très heureux de procéder à l'inauguration officielle de l'aménagement hydroélectrique de Soubré, qui sera suivie de la pose de la première pierre de l'aménagement hydroélectrique de Gribo Popoli. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, Comme vous le savez, depuis 2011, le Gouvernement a engagé plusieurs réformes et de nombreuses actions pour redorer l'image de la Côte d'Ivoire, impulser la croissance économique et améliorer les conditions de vie de nos populations. Le PIB de la Côte d'Ivoire a ainsi enregistré un taux de croissance moyen d'environ 9% sur les 5 dernières années, de 2012 à 2016. Cette embellie économique a eu pour effet d'induire une croissance élevée et régulière de la demande nationale d'électricité. Une telle situation commandait que le Gouvernement réalise d'importants investissements dans le secteur de l'Energie afin de mettre à la disposition des populations et des entreprises, l'énergie nécessaire. Par ailleurs, notre pays s'est engagé en 2015, dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, à réduire à l'horizon 2030, ses émissions de gaz à effet de serre d'environ 28% pour l'ensemble des secteurs confondus. Le barrage hydroélectrique de Soubré, produisant une énergie renouvelable, contribue effectivement à atteindre ces deux objectifs. Il permet également de maitriser les coûts de production de l'électricité. Je voudrais rappeler que la réalisation du barrage de Soubré marque la reprise du développement des barrages hydroélectriques en Côte d'Ivoire, à la suite de la réalisation des barrages hydroélectriques de Buyo en 1981 et de Fayé en 1983. Je voudrais à cet effet, saluer le travail et la détermination des équipes du Ministère chargé de l'Energie, qui ont permis de mettre ce barrage en service, en cette année 2017, soit un an plus tôt que le calendrier initial du projet. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, C'est au cours de ma visite officielle en Chine en juillet 2012, à l'invitation du Président HU Jintao, que j'ai pré- senté le projet du barrage de SOUBRE, pour financement, en plus des projets du chemin de fer de l'ouest et de l'autoroute de Grand Bassam. Il s'en est suivi le 9 janvier 2013, la signature de l'accord de prêt du projet du barrage de Soubré. Je voudrais donc, réitérer mes remerciements au Président Xi Jinping et au Gouvernement de la République Populaire de Chine pour l'aboutissement de ce projet qui renforce notre production nationale d'électricité et pour les projets à venir, dont celui de Gribo Popoli. Bien évidemment, j'associe à ces remerciements, l'Eximbank Chine et je félicite l'entreprise SINOHYDRO, principal acteur dans la construction de ce grand ouvrage hydroélectrique. Honorables invités, Chères sœurs, Chers frères, Chers parents, L'aménagement hydroélectrique de Soubré est un projet structurant qui permet de reprendre la valorisation de l'important potentiel hydroélectrique de la Côte d'Ivoire. Les 1200 GWh qui seront produits chaque année par ce barrage permettront de doubler la part de l'hydroélectricité et d'améliorer ainsi notre mix- énergétique actuellement dominé par l'énergie d'origine thermique. Ainsi, avec le barrage de Soubré, notre capacité installée d'origine hydraulique passera de 30 à 40%. Je voudrais, à présent, relever les autres bénéfices générés par cet important projet pour nos populations. S'agissant des retombées socio-économiques, ce projet a permis : - la création de près de 3000 emplois directs et 5000 emplois indirects sur les 4 ans qu'a duré la construction; - l'utilisation d'entreprises locales pour les prestations et la fourniture de matériaux (ciment, fer, etc.... ) ; - l'électrification de 13 villages riverains au projet ; - l'augmentation de la capacité de fourniture d'eau potable dans la ville de Soubré, la faisant passer de 100 à 300m3/heure; - la construction d'infrastructures de base telles que des marchés, des logements, des écoles, un centre de santé, un complexe sportif, une station d'épuration, etc... ; - la création d'activités génératrices de revenus dans les domaines tels que la pêche, l'agriculture, la promotion du tourisme au profit des populations ; - la formation de cadres ivoiriens aux métiers en rapport avec la construction et aux études d'impact environnemental concernant les projets de barrages hydroélectriques. En outre, la mise en œuvre du plan de Gestion environnemental et social a permis d'atténuer les impacts négatifs du projet sur l'environnement et sur les populations, à travers les indemnisations et la relocalisation des populations impactées. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, Chères sœurs, Chers frères, Chers parents, Je voudrais avant de conclure, remercier tout particulièrement le Vice-Pré- sident de la République, Daniel Kablan Duncan et le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly, pour leur implication personnelle en vue de l'aboutissement de cet important projet. J'adresse mes félicitations aux membres du Gouvernement, au Ministre Adama TOUNGARA, ainsi qu'au Ministre Thierry TANOH et à leurs équipes pour avoir œuvré, sans relâche, à la réalisation du barrage hydroélectrique de Soubré. Je demande au Ministre Thierry TANOH et à ses équipes de travailler avec la même détermination pour la réalisation, dans les meilleurs délais, du barrage de Gribo Popoli dont la pose de la première pierre interviendra tout à l'heure, à la suite de l'inauguration du barrage de Soubré. J'associe à ces remerciements, tous les cadres et toutes les populations de Soubré, avec à leur tête le Ministre Alain Donwahi, Président du Conseil Régional, les Forces de Défense et de Sécurité, le Préfet de la Région de la Nawa et tous leurs collaborateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour maintenir la paix sociale, indispensable à la réalisation du projet. Chères populations de Soubré, La région de la Nawa est un lieu de brassage des populations, où vivent en harmonie et dans la concorde, depuis des décennies, des hommes et des femmes venus de toutes les régions de Côte d'Ivoire et des pays frères de la sous-région ouest africaine. Je voudrais, à cet égard, féliciter les populations et les autorités locales pour l'important travail qui est fait en matière de cohésion sociale. Je voudrais vous encourager à maintenir et à renforcer cette cohésion et cette paix sociale ; car, en réalité, sans paix, il ne peut y avoir de développement. C'est pourquoi, je tiens tout particuliè- rement à vous féliciter et vous encourager à continuer dans cette voie ; à faire en sorte que la paix continue de régner dans la Région de la Nawa. En ce qui me concerne, je prends l'engagement de faire tout ce qui est de mon devoir pour continuer d'améliorer le quotidien de toutes les populations. Mon ambition, c'est le progrès de notre pays dans la paix et la stabilité. Chères populations de Soubré, Cet important projet est le vôtre. Il contribuera à rehausser l'image de votre belle région et à offrir davantage d'opportunités socio-économiques pour le bonheur des populations. Vive la région de la Nawa ! Vive la Côte d'Ivoire ! Je vous remercie