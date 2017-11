Madagascar: Ligue des champions - Les matches retour de la Poule des As à Fianar

Finalement la Fédération Malgache de Football s'est montrée intransigeante quant au choix d'Ampasambazaha pour abriter les matches retour de la Poule des As. Une décision irrévocable selon le SG Stan Rakotomalala qui affirmait haut et fort que ce sont tous les membres du comité exécutif qui ont décidé ainsi après avoir analysé toutes les situations.

Fianarantsoa abritera la phase finale de la Ligue des champions. A l'aller comme au retour, la Poule des As se tiendra sur la pelouse d'Ampasambazaha.

Avec le même calendrier car au premier jour de ce mercredi, on verra à 13h, le choc entre Elgeco Plus et HZAM Amparafaravola. Une rencontre qui se résume pour Elgeco Plus, à un match à ne pas perdre pour ne pas être à la traîne de cette course poursuite avec la CNaPS Sport.

Les limites d'Amparafa. La logique verrait d'ailleurs une victoire de Johnny et ses camarades car Amparafa a déjà montré ses limites avec comme bilan des matches aller, deux défaites et un match nul.

En face par contre, les deux B, Bila et Bela, resteront redoutables avec les coups francs pour le premier et les échappées pour le second. Et dans les deux cas, c'est toujours une victoire bonne à prendre pour les protégés d'Alfred Randriamanampisoa.

Comme initialement prévu, la franche explication entre les militaires du COSFA et la CNaPS Sport débute à 15h. Un très beau duel.

Enfin on l'espère car même si la CNaPS Sport, qui a rajouté un autre artificier dans ses rangs avec le retour de Lucien Kasimo Foroch, part avec la faveur des pronostics.

Dimby et ses camarades entendent ne rien lâcher en affirmant pince sans rire que trois victoires les propulseraient à la tête du groupe et donc un titre national sur lequel ils courent toujours.

Gestion d'effectif. Sur le papier toutefois, cette CNaPS là a autant d'arguments pour ravir la victoire. L'équipe est complète dans ses lignes et Tipe Randriambololona excelle dans la gestion de son effectif.

C'est presque une certitude que cet entraîneur mettra au repos certains de ses cadres tels Foroch et Feno lors de la seconde journée contre Amparafa avant d'aligner son équipe-type face à Elgeco Plus lors de la dernière journée.

En clair, une victoire programmée car même en cas de défaite sur la plus petite des marges face à Elgeco Plus, on reviendra sur les deux matches de ces équipes où la CNaPS Sport qui a gagné par 4 buts à 2 à l'aller, se verra offrir le trophée.

Mais c'est en théorie car rien n'interdit à HZAM ou au COSFA de venir brouiller les cartes et gagner à leur tour pour tout chambouler. Ce qui ferait certainement le bonheur d'Ampasambazaha car cela donnerait du piquant à toutes les rencontres.