Ils se sont vus et ils se sont même parlé. Le président de la République de Côte… Plus »

Le budget primitif de l'année 2018 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 2, 997.760 milliards de FCFA. Si le programme triennal 2018, 2019, et 2020 est de 1,900 millions de Fcfa , les 12 opérations pour le compte de l'année 2018 se chiffrent à 600 millions de FCFA.

L'une adressée au Président de la République, Alassane Ouattara et l'autre au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour son soutien aux sinistrés du grand marché de la commune. Mais bien avant ces deux motions, les conseillers ont examiné et adopté à l'unanimité les dix points à l'ordre du jour.

Plus rien ne sera comme par le passé. La commune d'Abobo sera débarrassée des différentes installations anarchiques : commerces et baraquements. La casse d'Abobo -Anador n'y échappera pas. Elle sera complément déguerpie, après une campagne de sensibilisation avec les acteurs de ce secteur.

Copyright © 2017 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.