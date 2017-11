Les récents évènements dans la région du Cavally puent la manipulation. En tout cas, pour le pouvoir d'Abidjan, l'incident qu'a connu le village de Glopaoudi, ayant conduit à la mort d'un jeune Wê n'a rien à voir avec le conflit foncier dans le département de Guiglo.

Mais, le gouvernement est persuadé que des mains occultes se cachent derrière ce conflit. C'est le constat fait, hier, au cours du point de presse post-conseil des ministres, par Bruno Nabagné Koné, ministre de la Communication, de l'Economie Numérique et de la Poste.

En effet, selon lui, la situation qui prévalait dans la région du Cavally suite au conflit foncier était calme. A l'en croire, les populations étaient à leurs lieux d'habitations et vaquaient à leurs occupations, quand un malheureux incident est survenu, à savoir que deux jeunes ont essuyé des tirs dans le village de Glo Baodi, une zone en dehors de la forêt classée de Goin Débé.

« Ici, il s'agit sans aucun doute de personnes qui ont sciemment mené cette attaque ; d'une manipulation, puisque ces jeunes gens ont été appelés et elles ont malheureusement été attaquées à l'arme à feu.

L'un des jeunes est malheureusement décédé et le deuxième, grièvement blessé, a été évacué à Abidjan », a-t-il indiqué. Conséquence, les résidences des préfets et des sous-préfets ont été saccagés et pillés ; des véhicules ont été endommagés et incendiés ; des grands axes de la ville ont été barricadés et interdits à la circulation.

Face à cela, selon Bruno Koné, le gouvernement a pris en urgence un certain nombre de mesures dont l'envoi immédiat d'une mission gouvernementale dans la région et la mise à contribution des comités de règlement de conflit par les autorités préfectorales.

De hauts responsables des ministères de l'Intérieur et de la Sécurité ; de la Femme et de la Protection et de l'Enfant et la Solidarité, ainsi que d'autres représentants du gouvernement, originaires de la région, tenteront de comprendre la situation, et surtout de rapprocher les positions.

Des enquêtes, a souligné le ministre Koné, ont immédiatement été ouvertes et des personnes ont été interpellées. « Nous interpellons fortement les mains occultes qui probablement manipulent certaines personnes.

Il faut que cela s'arrête, sinon chacun sait à quoi s'en tenir puisque nous sommes dans un Etat de droit et toutes ces situations sont clairement prévues et sanctionnées par nos lois », a-t-il clairement signifié.

Avant d'appeler les populations au calme et à éviter de s'en prendre aux personnels et aux bâtiments de l'administration. Enfin, le conseil a adopté une communication portant création des juridictions de première instance et d'appel et fixant leur siège, leur ressort territorial et leur composition.

Cette mesure créée, dans le tableau B de l'annexe du décret, un poste de vice-président du tribunal de première instance et un poste de procureur de la république adjoint.

« Les magistrats désignés à ces postes formeront un pôle appelé pôle pénal financier qui aura spé- cialement en charge les procédures de lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et les infractions financières connexes caractérisées par l'utilisation des techniques financières connexes », a informé Bruno Koné.

Avant d'indiquer que dans l'attente de la mise en place d'un pôle financier, l'un des cabinets d'instruction du tribunal de première instance d'Abidjan sera affecté à titre expérimental au traitement de ces procédures.