Cote d'Ivoire: Abissa 2017 - Le roi Awoulae Tanoé Amon communie dans la ferveur avec son peuple

Mardi 31 octobre, l'horloge affiche 18h15. La nuit tombe sur Grand-Bassam, mais la place de l'Abissa est encore noire de monde, même si les officiels se sont déjà retirés. Dans le sol sablonneux, des hommes et des femmes se trémoussent avec fréné- sie au son de l'Edo-N'gbolé, le tamtam majeur des N'zima Kôtôkô.

Porté par dix hommes dans une sorte de baldaquin, sa majesté Awoulae Tanoé Amon est aussi de la partie. En compagnie d'une fillette, il danse de façon majestueuse, avec tout l'honneur dû à son rang, l'Abissa. La communion est totale entre lui et son peuple... L'ambiance presque indescriptible.

Tout le quartier France est en ébullition, y compris les nombreux maquis qui ont essaimé autour de la place de l'Abissa.

Deux heures plus tôt, le roi des N'zima Kôtôkô de Côte d'Ivoire, qui faisait ainsi sa première sortie officielle à l'Abissa 2017, avait fait son entrée dans une liesse populaire sur le site de l'Abissa. Au son des frappes cadencées et intenses de l'EdoNgbolé et d'autres tam-tams.

Et sous le regard attentif d'importantes personnalités entre autres les ministres Jeannot Ahoussou Kouadio et Maurice Kouakou Bandaman ; et aussi des familles Nvavilé et Mafolè, qui vont aussitôt lui présenter leurs symboles, avant que place ne soit faite à la danse.

L'un des moments forts de cette journée a été également la critique sociale, à travers la poésie chantée exécutée par les chansonniers de Bassam et d'Azuretti, dans une ferveur totale.

Ce jeudi 2 novembre, ce sera la journée des forces vives, avec notamment les bijoutiers et les artisans, qui mettront leur talent au service de l'élégance pour la célébration de la bonne gouvernance. Fête traditionnelle, l'Abissa marque l'avènement du nouvel an chez les N'zima Kôtôkô.