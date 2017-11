Cameroun: Paul Biya snobe les volleyeuses

L'équipe nationale masculine est en plus double championne d'Afrique (1989 et 2001). Cette année, les filles ont enfin dépassé les garçons et méritent une réception grandiose au palais de l'Unité et, pourquoi pas, recevoir une décoration comme les footballeurs champions d'Afrique en début d'année.

Pourtant, elle est la plus régulière des représentants camerounais dans les compétitions internationales depuis trois ans, après avoir participé au Championnat du monde en 2014 en Italie et aux Jeux olympiques en 2016 à Rio de Janeiro au Brésil.

Victoire Pauline Ngon Ntamè et ses coéquipières ont d'ailleurs repris leur activité professionnelle au Cameroun et à l'étranger. Toutefois, elles attendent impatiemment d'être reçues par le premier sportif camerounais Paul Biya.

