Le crédit-bail étant la location, assortie d'une option d'achat de biens à usage professionnel. Toute chose qui permettra d'accompagner les Petites et moyennes entreprises (Pme) et le secteur informel dans leur accès au financement.

En tout cas ces décisions viendront mettre un terme à certaines pratiques qui ont cours en Côte d'Ivoire, notamment la vente de la monnaie et le refus de la pièce de 250 FCFA par certains commerçants et transporteurs.

La perception d'une commission en contrepartie de la remise de signes monétaires émis par la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (Bceao) contre d'autres signes monétaires de son émission, est punie d'un emprisonnement d'un an à 3 ans et d'une amende de 01 million de FCFA à 3 millions de FCFA.

Quant aux personnes qui reproduisent, totalement ou partiellement, par quelque procédé que ce soit, des signes moné- taires, Adama Koné a révélé qu'elles seront punies d'un emprisonnement de 6 mois à 01 an et d'une amende de 200 000 FCFA à 01 million de FCFA.

Et cela, sur présentation du ministre de l'Economie et des Finances, Adama Koné. « La contrefaçon ou la falsification des billets de banques ou pièces de monnaie ayant cours légal sur le territoire national d'un Etat membre de l'Union monétaire ouest africaine (Umoa) ou à l'étranger est punie d'un emprisonnement de 10 à 20 ans et d'une amende d'un montant égal au décuple de la valeur desdits signes sans pouvoir être inférieur à 20 millions de Fcfa », a annoncé Adama Koné.

C'est justement dans ce cadre qu'un projet de loi portant répression du faux monnayage et des autres atteintes aux signes moné- taires a été adopté pris ce 31 octobre 2017 à l'assemblée nationale par la Commission des affaires économiques et financière (Caef).

C'est aussi le fait de détenir, d'importer, d'exporter, de transporter, de recevoir ou de se procurer de la fausse monnaie, dans le but de la mettre en circulation en toute connaissance de cause.

