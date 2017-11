« Loin de chez moi ? » C'est le thème de l'édition 2017 de Ciné droit libre (Cdl), le festival de films sur les droits humains et la liberté d'expression qui se tiendra à Abidjan du 13 au 18 novembre 2017. Initié en 2005 au Burkina Faso par l'association Semfilms, il est organisé en Côte d'Ivoire depuis 2008, par l'association Ciné Connexion en étroite collaboration avec le GoetheInstitut, partenaire historique de l'évé- nement.

«Ciné droit libre» s'est fixé comme objectif de donner une plateforme aux cinéastes et journalistes du monde entier dont les œuvres (des films portant sur les droits humains et la liberté de la presse) sont censurées ou ont eu des difficultés de diffusion à cause de leur contenu dérangeant.

A travers cette thématique, il s'agira de susciter la réflexion autour de l'épineuse question de la migration clandestine et surtout de sensibiliser les populations sur les risques et les dangers de ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur.

Placée sous le parrainage de Gilles Atayi, chef d'entreprise et militant d'une Afrique qui croit en ses possibilités, l'édition de cette année enregistre, outre le Goethe-Institut, la participation d'une kyrielle de partenaires à savoir la Fondation Friedrich Naumann Stiftung pour la liberté, Amnesty International, American Jewish World Service, le ministère de la Culture et de la Francophonie, l'Ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire, l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, à travers l'UFRICA et le Cercom, la Commission nationale des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire (CNDH-CI), l'ONG SOS Immigration clandestine, le Ramede (Réseau des acteurs des médias pour les droits de l'enfant), l'Agence africaine de presse (APANEWS), Le Patriote et bien d'autres structures.

Au total, 13 films, essentiellement des documentaires et des fictions, abordant diverses questions des droits humains seront projetés, au Goethe-Institut, à l'Institut Fran- çais et dans certains quartiers populaires d'Abidjan (Abobo, Marcory, Koumassi et Yopougon), ainsi que dans des établissements scolaires.

Ainsi, le public pourra voir des films poignants comme «Les Sauteurs » d'Abou Bakar Sidibé, Moritz Siebert et Estephan Wagner ; « Migrants retour d'enfer » de Patrick Fandio, « La pirogue » de Moussa Touré qui racontent, avec émotion, le drame de l'immigration irré- gulière.

Sans oublier « Dans l'ombre » de Nicolas Franchomme et Alexis Hotton, qui relatera l'enfer de la MACA, la plus grande prison de Côte d'Ivoire.

D'autres questions des droits humains notamment la liberté d'expression, l'excision, le phénomène des enfants microbes, etc. seront également abordés au cours de ce festival.

Une journée spéciale dite « Amnesty Day » sera dédiée, le jeudi 16 novembre 2017, à la promotion de la liberté d'expression au Lycée classique d'Abidjan, avec la pré- sence de Kajeem, ambassadeur d'Amnesty International en Côte d'Ivoire pour la campagne «Osons le courage ».

En plus des projections de films suivies de débats, le festival sera également meublé par un master class sur le film documentaire, qui sera animé au Goethe-Institut, par le réalisateur allemand Florian Hoffmann et débutera le lundi 13 novembre ; un atelier de formation des journalistes sur la migration irrégulière qui aura lieu à la Fondation Friedrich Naumann ; un workshop sur la critique cinématographique, un concours d'art oratoire, une exposition de photos sur les conséquences tragiques de la migration clandestine, des concerts de musique.

Outre Florian Hoffmann, le festival accueillera comme invités Luc Damiba (réalisateur burkinabé), Samira Daoud, directrice régionale adjointe d'Afrique de l'Ouest et du Centre à Amnesty International et bénéficiera de la présence de Mme Catherine Ruelle, journaliste et critique de cinéma, qui a fait une grande partie de sa carrière à RFI.

La cérémonie d'ouverture est prévue le mercredi 15 novembre à partir de 18h30 au Goethe-Institut, à Cocody-Mermoz.

Elle sera marquée par le vernissage d'une exposition sur l'immigration clandestine et la projection du documentaire « Les Sauteurs » sur le drame des migrants.

A noter, Ciné Connexion est une association de droit ivoirien créée en 2008. Sa vocation est de faire la promotion des droits humains et la liberté d'expression à travers le cinéma.

En plus d'organiser le festival Ciné droit libre à Abidjan, Ciné Connexion fait également de la production de films et de la formation aux techniques d'écriture et de réalisation de films documentaires.