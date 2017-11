Madagascar: Princesse Anne d'Angleterre - Lettre de remerciements au Président Hery Rajaonarimampianina

Une fois de plus, mon mari et moi sommes très reconnaissants à vous et à la Première Dame pour votre aimable hospitalité et le temps que vous avez personnellement consacré à notre visite, et pour les beaux cadeaux que vous nous avez généreusement présentés.

Lors de son séjour dans la Grande Ile la princesse Anne d'Angleterre a envoyé une lettre de remerciements au Président Hery Rajaonarimampianina et à son épouse, et ce, entrant dans le cadre de la commémoration du 200e anniversaire de la signature du Traité d'amitié entre les deux pays dont voici un extrait.

