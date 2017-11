Ils se sont vus et ils se sont même parlé. Le président de la République de Côte… Plus »

Car, quand mon aîné et moi, nous sommes en accord, nous sommes sûrs que le pays est en de bonnes mains et que les choses continueront de bien se passer. Président merci pour votre soutien», a conclu Alassane Ouattara.

Non sans annoncer son déplacement à Washington, ce week-end, en vue de signer avec le gouvernement américain une convention pour un don important à la Côte d'Ivoire. Histoire de certifier la bonne gestion de l'économie et des finances du pays.

« Cela nous paraît important, car la Côte d'Ivoire est en paix. Il faut qu'elle demeure en paix. Il faut que l'évolution future permette à ce pays de renforcer non seulement la paix, mais les progrès qui sont réalisés par les Ivoiriens et le travail qui est le nôtre », a-t-il insisté.

Copyright © 2017 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.