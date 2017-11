Cameroun: Dr Raoul Sumo Tayo - «Il n'est pas exclu que ces retours rentrent dans le cadre d'une réorganisation tactique de Boko Haram»

interview

La pression des armées de la sous-région semble porter ses fruits. En effet, le déséquilibre capacitaire en défaveur de Boko Haram qui en a découlé, fait que la secte peut, de moins en moins, mener des attaques frontales contre les positions des forces de défense et de sécurité de la CBLT.

Du coup, les actions qui relèvent de la guérilla sont de plus en plus difficiles. Il devient, dès lors contre-productif et onéreux pour la secte de conserver ses combattants. Sans vouloir jouer les rabat-joie, il n'est pas exclu que ces retours rentrent dans le cadre d'une réorganisation tactique du mouvement insurrectionnel.

D'ailleurs, l'on note depuis un peu plus d'un an, que suite à la pénurie de carburant qui avait découlé du blocage des voies de ravitaillement, et dans un contexte de rareté des vivres, la secte islamiste a renvoyé chez elles de nombreuses recrues camerounaises.

Dans le cadre d'un conflit classique, j'aurais applaudi sans réserve le retour d'ex-combattants de Boko Haram. Voyez-vous, dans le cadre d'une guerre conventionnelle, le conflit est socialisateur en ce sens qu'il ouvre la porte à un processus négocié de désescalade.

De plus, ici, la notion de « victoire décisive » ne suggère pas une destruction totale de l'adversaire. Loin d'être un duel à outrance, un bellum-duellum, la guerre classique permet une sortie de crise dont les DDR sont une des modalités.

Or dans le cas qui nous intéresse, nous avons à faire avec un mouvement qui a une grande faculté d'agir en mode dégradé.

Parce que mon travail au quotidien consiste à examiner les variantes les plus pessimistes de l'évolution de notre environnement sécuritaire, je crains qu'à travers ces retours, qu'il s'agisse d'une stratégie de redéploiement, de dispersion de combattants aguerris dans les localités camerounaises, d'une manœuvre d'un adversaire cherchant à contourner la puissance classique des armées conventionnelles.

Même si l'on inscrivait ces retours dans le cadre d'un programme de Désarmement, Démobilisation et Réintégration (DDR) classique, la pratique camerounaise en la matière serait une curiosité planétaire en la matière car il s'agit là de pratiques très codifiées, très normées, qu'il s'agisse des DDR de première, de deuxième ou de troisième génération.

Quel est le cadre et la philosophie de ces retours ? Comme vous certainement, je n'en sais rien. Normalement, ils devraient se situer dans le cadre d'une sortie de crise négociée par les parties.

Dans ce contexte, le DDR n'aurait été qu'une des composantes du volet sécuritaire de la sortie de crise, à côté de la réconciliation par exemple.

A quelles conditions, ces retours peuvent impacter sur le conflit ?

Au mieux, ces retours vont réduire la pression sur l'armée camerounaise. Une exploitation judicieuse de ex-combattants peut contribuer à affiner la connaissance de la menace et, du coup, à rendre efficace la lutte contre Boko Haram.

Ces retours ne peuvent impacter sur le conflit que si le Cameroun et les Etats de la sous-région réussissent vraiment à neutraliser la menace que représente la présence de personnes aguerries sur son territoire. Comme le note le général Bruno Clément-Bollé, un DDR réussi est un DDR dont on est sûr de l'irréversibilité.

Or il me semble que l'on assiste à des démobilisations qui n'ont pas été précédées de désarmement. Où sont les armes de ces combattants ? Là devrait être la question.

Ces retours ne seront efficaces que s'ils s'accompagnent des mesures fortes pour s'attaquer aux racines du mal car, à ce jour, l'on n'a pas géré le défi de la coexistence inter et intra confessionnelles, de même que celui de la coexistence inter et intra-communautaire.

Il serait plus indiqué de mener des campagnes de contre messages qui, au lieu de s'appuyer sur des considérations doctrinales, devraient, par exemple délégitimer les justifications théologiques des attentats suicides comme tactique du jihad.

Il pourrait tout aussi être question de délégitimer Boko Haram que la propagande présente comme le protecteur des musulmans du Nord.

Pour ce faire, il faudrait démontrer, méthodiquement, que le mouvement a plus fait de victimes civiles et musulmanes.

Mais plus important, les désertions dans les rangs de Boko Haram ne seront efficaces que si des actions visant le développement économique et social des zones touchées sont menées.

Je pense comme ça aux politiques de crédit en milieu rural. Il serait également indiqué d'apporter conseil et vulgarisation aux producteurs, de même que le désenclavement des régions productives.

La politique gouvernementale devrait être le résultat d'une démarche réflexive, et non de la réactivité comme cela semble être le cas en ce moment. Il faut relever qu'il n'existe pas de formule magique pour un DDR réussi. Les décideurs doivent prendre en compte les caractéristiques de la crise, les trajectoires de radicalisation et les carrières en radicalité. Dans le même sens, il faut toujours tenir compte des réalités du terrain et s'adapter aux particularités du tissu social et communautaire local. Toutefois, il est impératif de définir, de mon point de vue, les modalités de l'intégration de ces ex-combattants dans la société.

Contrairement à l'impression que semble avoir les autorités camerounaises, il s'agit d'un processus particulièrement complexe. D'abord parce qu'il s'agit de personnes complètement désocialisées qui, du jour au lendemain, doivent recommencer une vie normale au sein de la société. A ce niveau, la question est celle de la gestion psychologique des ex-combattants. Ensuite, il va s'agir de gérer psychologiquement des populations qui doivent recueillir des individus. C'est faire preuve d'irresponsabilité que de se limiter à entendre d'anciens combattants d'un mouvement ayant gagné la triste réputation de mouvement le plus meurtrier au monde selon le Global Terrorist Index de 2015 de l'Institute for Economy and Peace.

C'est encore plus irresponsable de se contenter des serments faits face à des imans que ces radicalisés qualifiaient encore hier d'apostats. J'ai entendu parler, ces derniers jours encore de dé radicalisation des ex-combattants. Je voudrais noter ici que parce que ces programmes visent très souvent à montrer au sujet qu'il est dans la mauvaise voie, la dé radicalisation est perçue comme relevant d'un prosélytisme anti islam. Comme telle, cette initiative peut produire l'effet inverse. D'ailleurs, des études ont montré que l'approche du contre-terrorisme basée sur de tels programmes a un coût relativement élevé pour des résultats mitigés, au point où plus personne, ou presque n'y croit : « la déradicalisation : seuls ceux qui en vivent y croient ».

Comment entrevoyez-vous à terme le rapport entre les populations et les ex-combattants ?

C'est une grave erreur de renvoyer, du jour au lendemain, ces ex-combattants de Boko Haram dans les villages, sans avoir préparé les villageois. La cohabitation sera d'autant plus difficile que ces jeunes qui reviennent sont ceux-là même qui, pour prouver leur loyauté à la secte islamiste, étaient, pour certains, revenus égorger parents ou amis, qui conduisaient des raids de ravitaillement dans leurs villages d'origine.

D'ailleurs, je suis d'avis qu'il ne sera pas facile de socialiser des individus qui ont passé au moins trois ans dans la brousse à vivre totalement de manière anarchique. Souvenez-vous de cette jeune fille qui avait été accueillie à bras ouverts par sa famille et qui, quelques jours plus tard, avait égorgé et bu le sang de sa sœur cadette. Vous savez, en matière de DDR, nous n'avons pas à inventer la roue. De manière classique, la réinsertion des ex-combattants au sein des communautés se fait à la suite d'un processus de resocialisation.

En marge des formations aux activités génératrices de revenus, la norme veut que l'on mette les ex-combattants dans des sortes de sas, ces camps isolés où ils rencontrent des équipes de médecins, de psychologues et des experts qui les font réfléchir sur les fondements des comportements citoyens, par exemple, et conduisent des programmes de cohésion sociale, question de préparer les ex-combattants à leur activités futures. Il s'agit, comme le note le général Clément-Bollé, de les préparer à fermer la porte sur ce qu'ils ont vécu et ouvrir la porte sur ce qu'ils vont vivre.

Parce que la démarche que je viens de décrire n'a pas été choisie par les autorités camerounaise, je crains que les rapports entre les populations et les ex-combattants ne soit très conflictuelle. Il me semble d'ailleurs que les communautés, réputées pour leur culture de la mémoire, ne sont pas préparées à recevoir leurs bourreaux d'hier, que jusqu'ici, elles subissent la présence des ex-combattants de Boko Haram. Or ces dernières années, les DDR intègrent les approches des communautés villages, à travers par exemple, les projets d'intérêt communautaires réalisés par les « enfants égarés ».

Source : L'OEIL DU SAHEL : Propos Recueillis Par Yanick Yemga Et Raoul Guivanda