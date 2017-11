Maroc/Cote d'Ivoire: CM 2018 - Zaha, Traoré Ismaël et Badra de retour contre le Maroc

Elle a tant fait saliver. Elle s'est fait autant désirer. Mais elle est là ! La liste des Eléphants retenus pour le match capital de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 contre le Maroc est tombée, vendredi, en fin d'aprèsmidi.

Pour cette ultime confrontation pour l'unique ticket du groupe C, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire a fait appel à 25 joueurs avec Wilfried Zaha, Traoré Ismaël et Sangaré Badra Ali. L'attaquant de Crystal Palace remis de sa grave blessure au genou a repris la compétition avec son club.

Elu meilleur joueur du club «ManBetX» du mois d'octobre et auteur de deux buts, Zaha avait manqué les trois derniers matchs des Eléphants soldés par une victoire (3-0) et une défaite (1-2) contre le Gabon et un nul au Mali face aux Aigles (0-0). Son retour devrait donner plus de solutions à Marc Wilmots.

Sélectionné pour la première fois par Sabri Lamouchi pour un match amical le 14 novembre 2012 face à l'Autriche, Traoré Ismaël fait partie du groupe ivoirien pour la CAN 2013 en Afrique du Sud.

Au pays de Nelson Mandela, il dispute le dernier match de poule contre l'Algérie (2-2) à Rustenburg. A la nomination d'Hervé Renard, le défenseur et capitaine de l'ASCO Angers disparaît des radars, avant de faire son retour pour ce match si capital.

A 31 ans, il a un dernier challenge à relever peut-être avec la Côte d'Ivoire à travers ce come-back. L'équipe enregistre aussi le retour du portier Sangaré Badra.

Exilé en Afrique du Sud, plus précisément aux Free State Stars au terme de la saison écoulée, l'ancien gardien de l'AS Tanda ou encore de l'Asec Mimosas retrouve le groupe pour cette ultime bataille contre les Lions de l'Atlas.

Dans ce lot, on pourra citer également Seydou Doumbia. L'attaquant du Sporting Club du Portugal qui reste sur un doublé avec les Elé- phants retrouve le groupe après une blessure contractée en Ligue des Champions face au FC Barcelone.

Son association avec Jonathan Kodjia et aussi Zaha pourrait réserver des surprises aux Lions d'Hervé Renard sur la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny. Digbo Maïga, la surprise du chef Il a regretté de ne pas l'avoir lors de ses trois derniers matchs.

Aujourd'hui c'est chose faite. Wilmots a convoqué pour la toute première fois en sélection A Digbo Gnampa Habib Maïga (21 ans). Le jeune milieu de l'AS SaintEtienne, auteur de 8 matchs et un but, est logiquement appelé pour pallier l'absence de Seri Jean-Michaël dans l'entre jeu.

Champion d'Afrique cadets 2013, Maïga devrait apporter un impact physique dans le milieu de jeu des Elé- phants. S'il constitue la surprise du chef pour ce match si important, sa convocation est loin de l'être pour les observateurs avertis. Gervinho et Kodjia bien présents

Donnés incertains pour ce match, Gervinho et Jonathan Kodjia sont bien pré- sents dans la liste de Wilmots pour la réception du Maroc, le samedi 11 novembre prochain au stade Félix Houphouët-Boigny.

Le capitaine des Eléphants, blessé au genou, a manqué le match contre le Mali. Mais il fait son retour pour le dernier match qualificatif. Idem pour Kodjia.

Blessé à la cheville, le samedi dernier lors d'un match contre Birmingham City (0-0), en championnat, l'attaquant ivoirien a été appelé par le technicien belge. Sont-ils bien remis ? Pourront-ils tenir leur place dans le groupe pour affronter les Lions ? Le regroupement qui débute, le lundi 6 novembre prochain, nous situera plus.

Ce n'est pas le cas de Max Gradel. Totalement remis de sa blessure, le joueur de Toulouse devrait prendre sa place sur le terrain pour la bataille entre Eléphants et Lions. Forfaits confirmés pour Seri et Bony Comme il fallait s'y attendre, Seri JeanMichaël et Wilfried Bony ne seront pas de la partie.

Le milieu de l'OGC Nice, touché aux muscles ischio-jambiers de la cuisse droite, observe une indisponibilité de 3 à 4 semaines. Son retour dans le groupe niçois pourrait se situer aux alentours du 20 novembre prochain.

En attendant, la Côte d'Ivoire devrait fait sans lui. Mis en observation lors du dernier regroupement avant d'être libéré à la veille du déplacement à Bamako, Wilfried Bony s'est blessé à nouveau.

Touché aux ischio-jambiers, l'ancien attaquant de Manchester City manquera aux Eléphants, une fois de plus.

Une absence qui s'ajoute aussi celle du défenseur de Manchester United, Eric Bailly, suspendu pour cumul de cartons jaunes.

Au nombre des absents figure Lamine Koné. Le défenseur de Sunderland, alternative à l'absence de Bailly, est également forfait pour la réception du Maroc.